Алина Загитова: «Всегда уделяю большое внимание здоровому питанию, чтобы хватало сил на все: тренировки, съемки, учебу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношении к здоровому питанию.
«Я всегда уделяю большое внимание здоровому питанию, чтобы хватало сил на все: тренировки, съемки, учебу и так далее.
Омега-3 из дикого камчатского лосося дополняет мой рацион.
Каждое утро с Омега-3 последние 3 месяца стало хорошей привычкой. Она заряжает меня силой и бодростью, а также укрепляет иммунитет», – написала Загитова.
Рыбий жир – популярная добавка у спортсменов: в СССР прописывали всем детям, а сейчас его рекламирует Загитова. Так в чем же польза?