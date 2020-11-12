Алина Загитова: «Всегда уделяю большое внимание здоровому питанию, чтобы хватало сил на все: тренировки, съемки, учебу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об отношении к здоровому питанию.

«Я всегда уделяю большое внимание здоровому питанию, чтобы хватало сил на все: тренировки, съемки, учебу и так далее.

Омега-3 из дикого камчатского лосося дополняет мой рацион.

Каждое утро с Омега-3 последние 3 месяца стало хорошей привычкой. Она заряжает меня силой и бодростью, а также укрепляет иммунитет», – написала Загитова.

Рыбий жир – популярная добавка у спортсменов: в СССР прописывали всем детям, а сейчас его рекламирует Загитова. Так в чем же польза?