Сказочный фэйл «Тоттенхэма», победа ЦСКА над «Динамо», травмы Карпова и Черчесова-младшего, Рублев выиграл турнир в Петербурге и другие новости утра

1. 3:0 к 16-й минуте, космическая связка Кейна (рекордные 12 очков в пяти матчах АПЛ) и Сона (семь голов после семи ударов), долгожданное возвращение Бэйла – что может пойти не так? Может, если вы «Тоттенхэма» – трижды пропустили после 80-й минуты и упустили победу. Такого «шпоры» не позволяли себе с 2001 года. Моуринью после игры отдал должное «Вест Хэму», Мойесу есть чем гордиться.

«Астон Вилла» обыграла «Лестер» в гостях, одержав четыре победы в четырех матчах на старте сезона впервые за 90 лет и поднявшись на второе место – у «Эвертона» на очко больше, но у бирмингемцев есть игра в запасе.

2. ЦСКА в огненном дерби одержал победу над «Динамо» – мощно проявили себя воспитанники армейцев. Бело-голубых ЦСКА не обыгрывал больше четырех лет, для Гончаренко это вообще первая победа над «Динамо». Испортила настроение только травма Карпова, которому разбил локтем нос Грулев, чудом избежав при этом красной карточки. У молодого защитника ЦСКА перелом носа, черепно-мозговая травма и сотрясение.

«Ростов» разгромил «Ахмат» и поднялся на 5-е место – Хасимото продолжает тащить, Еременко забил впервые с марта, Песьяков отразил пенальти от Мелкадзе. «Тамбов» взял верх над «Ротором» и выбрался из зоны стыков, у волгоградцев ни одной победы в 11 турах. Гол Ломовицкого принес «Арсеналу» минимальную победу над «Уралом».

3. В финале турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублев обыграл Борну Чорича, взяв 4-й титул в этом году – столько же у Джоковича, например.

4. Брат Хабиба Нурмагомедова Умар был госпитализирован в Абу-Даби, поединок на UFC 254 отменен. У него диагностирована стафилококковая инфекция.

5. Соперник «Зенита» в ЛЧ «Брюгге» несет потери перед матчем – коронавирус выявлен у вратаря Миньоле и еще двух футболистов. Все они не сыграют.

6. Сын Станислава Черчесова получил удар коленом в голову в матче ПФЛ. Его увезли в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травма с сотрясением. Также у него сломаны челюсть и выбит зуб.

7. В КХЛ ЦСКА победил московское «Динамо», «Автомобилист» уступил «Северстали». Гудачек сделал 1-й шатаут в сезоне и помог «Спартаку» обыграть «Динамо» Минск.

8. Сезон только начался, а в «Юве» уже конфликт: Дибала не хочет сидеть на лавке и готов трубить об этом. После игры с «Кротоне» аргентинец высказал претензии спортивному директору Паратичи.

9. YouTube-канал РПЛ по ошибке лайкнул комментарий «Судья подарил мини-пигам пенальти». Пришлось извиняться, сотрудника накажут.

10. Всего три игрока «Барселоны» не отказались от снижения зарплат в команде.

11. Камила Валиева прыгнула тройной аксель на тренировке.

12. «Рубин» намерен добиться наказания для арбитра Вилкова, нарушившего протокол ВАР. РФС не видит оснований для переигровки матча с «Краснодаром».

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