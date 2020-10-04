Куман о первом разговоре с Месси: «Я внимательно слушал его, но подчеркивал: «Я тут ни при чем, меня здесь не было»

Главный тренер «Барселоны» рассказал, каким был его первый разговор с капитаном команды .

– В первые дни после назначения я разговаривал о ситуации в клубе со многими людьми. Затем стало понятно, что у игроков присутствует огромное неудовлетворение во всех сферах.

Так что для меня приоритетом был разговор с Месси, я хотел сначала услышать, как он смотрит на ситуацию. Мы встретились у него дома, и он рассказал мне все. Я внимательно слушал его, но подчеркивал: «Я тут ни при чем, меня здесь не было».

Я мог говорить лишь о том, как я хотел бы работать и как я хотел бы все изменить. Это было мило, потому что в конце разговора мы обсуждали лучшие системы прессинга, игру, говорили о футболе.

Это было похоже на меня: он фанат своего дела, и все еще хочет узнавать, как выстраивается игра.

– Но он все равно хотел уйти.

– Да. Но клуб занял предельно ясную позицию: это невозможно. Его отступные столь высоки, что никто не смог бы их выплатить. Так что для меня главным вопросом было то, как я верну его на поле, как он будет чувствовать себя за его пределами.

Когда он снова начал тренироваться после той лихорадочной недели, я видел только хорошее. Его отношение... Тут было не на что жаловаться. Хорошо, что Месси веселится, когда видит мяч, – сказал Куман.

Роналд Куман: «Сказал Месси: «Понимаю, что ты считаешь уход Суареса позором, но это выбор «Барсы»