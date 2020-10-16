Брат Хабиба госпитализирован в Абу-Даби. Его бой на UFC 254 отменен

Теги легчайший вес UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Умар Нурмагомедов UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в одну из больниц Абу-Даби.

Сообщается, что у бойца наблюдается высокая температура и рвота. 

Нурмагомедов должен был выступит в карде турнира UFC 254 против Сергея Морозова, но этот бой отменен. 

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