В РФС заявили, что не видят оснований для переигровки матча 11-го тура между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1).

На 43-й минуте защитник Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр не сразу заметил нарушение правил и смотрел повтор после паузы и возобновления игры.

По мнению клуба из Казани, Вилков нарушил один из пунктов протокола ВАР, который гласит: «Если игра была остановлена и возобновлена, судья не может проводить просмотр за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления, связанного с агрессивным поведением, плевками, укусами или оскорбительным поведением/жестами».

Также согласно протоколу ВАР, в случае нарушения пункта, связанного с просмотром эпизода, который просматривать было нельзя, матч может быть признан недействительным.

«Мы не видим оснований для переигровки матча «Краснодар» – «Рубин». Спорные моменты могут быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии, если поступят обращения от клубов», – заявили в службе коммуникаций .

«Рубин» требует переигровку с «Краснодаром»: Вилков обратился к ВАР и поставил пенальти, когда уже нельзя было