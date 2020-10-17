Бучневич о КХЛ: «Тяжело смотреть – моментов почти нет, стоят сзади. В «Ак Барсе» Зарипова заставляют бегать и толкаться»

Форвард поделился своими впечатлениями от матчей регулярного чемпионата . 25-летний игрок является воспитанником .

– Конечно, на все игры попасть не получилось, так что первые пропустил. Был на «Ак Барсе», на других встречах, на недавнем матче с «Трактором».

В защите у команды совсем «пожар», все плохо. И еще я не понимаю, что это за иностранцев привезли в команду. В «Северстали» всегда вроде приличные легионеры выступали. По сути, сейчас есть одно звено, где Вовченко и Петунин.

Если Даниил еще бросать начнет хорошо, то вообще станет звездой. Ему почаще бы воротам угрожать, Александр нравится, шайбу хорошо держит. Но при этом нет ни одного защитника на большинство.

– А как вам качество хоккея?

– Тяжело смотреть, когда все играют на результат. Я когда был травмирован, смотрел на игры в со стороны, то вижу, что там опасных моментов гораздо больше, все играют в атаку, для зрителя. А у нас... Моментов практически нет, стоят сзади.

Приезжал «Ак Барс» в Череповец. Команда с таким подбором игроков, а все у них через длинный пас с проставлением. Зачем заставлять игроков уровня Азеведо или Да Косты биться-бороться? Это же мастера! Зарипова заставляют бегать и толкаться.

– Да мы сами в шоке.

– Понравились минские динамовцы. Там иностранцы сильные, да и у канадского тренера все очень четко. Подтянули молодежь из низших лиг Северной Америки, а там парни-то хорошие, с пониманием. Там даже если делают забросы, то делают на набегающего, чтобы он был первым на подборе. В России этого почему-то не любят. Лучше со всей силы по стеклу, чтобы шайба аж до своей скамейки долетела по борту, – сказал Бучневич.