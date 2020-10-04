Гендиректор «Рубина»: «Если ошибку Вилкова не признают, пойдем до Лозаннского суда. Победу «Краснодара» не оспариваем»

Генеральный директор «Рубина» прокомментировал обращение клуба в КДК РФС по поводу судейства Михаила Вилкова в матче с «Краснодаром» (1:3).

На 43-й минуте защитник Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу заметил нарушение правил и смотрел повтор после паузы и возобновления игры. По мнению клуба из Казани, Вилков нарушил протокол ВАР.

– «Рубин» правда за переигровку матча с «Краснодаром»? Вы писали жалобу?

– Я хочу, чтобы все нас правильно поняли. Да, мы подали протест в КДК . Но наша цель – не переигровка матча.

Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться ВАР, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться, и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола ВАР.

Разговор не идет о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если ее не признают, то все бесполезно.

– А какая оценка, по вашему, должна быть?

– Я вам напомню, что, согласно протоколу ВАР, судья имеет право остановить игру и назначить пенальти только в первой паузе после спорного эпизода. В первом эпизоде, когда был зафиксирован фол на Деспотовиче, Вилков этого не сделал.

Наша команда разыграла мяч после фола, и таким образом эпизод был заигран. Однако потом, осознав свою ошибку, судья вновь остановил матч, сделал вид, что наш игрок ударил по катящемуся мячу и, воспользовавшись этой паузой, пошел смотреть ВАР и назначил пенальти.

Все мы видели, что удара по катящемуся мячу не было. Это подтверждает наша видеозапись. Таким образом, Вилков нарушил протокол назначения пенальти ВАР. Исправить ошибку нельзя, не признав ее совершение.

Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола ВАР не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозаннского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены.

– А что с переигровкой?

– Мы победу «Краснодара» не оспариваем и не хотели бы ставить их в неловкую ситуацию. Даже если КДК назначит переигровку, мы не поедем на этот матч и получим техническое поражение – нам такие очки не нужны.

Сейчас мы просто хотим получить ответ и оценку конкретному эпизоду и действий , – заявил Сайманов.

«Рубин» требует переигровку с «Краснодаром»: Вилков обратился к ВАР и поставил пенальти, когда уже нельзя было