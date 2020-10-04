Мирча Луческу: «Месси многое может сделать самостоятельно, Роналду требуется помощь партнеров и пространство»

Главный тренер киевского «Динамо» поделился мнением о форварде «Ювентуса» и нападающем «Барселоны» .

«Я сталкивался с ними много раз, а вот мои игроки – нет. Скоро они с ними встретятся. Я должен объяснить своим футболистам, что это за соперники.

Месси – невысокий футболист, который отлично действует на ограниченном пространстве благодаря ускорениям, уверенности в себе, дриблингу и прочему.

Роналду – игрок другого типа, который очень любит забивать, но ему требуется больше пространства. Ему требуется помощь партнеров по команде.

Месси многое может сделать самостоятельно. Роналду тоже может работать самостоятельно в штрафной площади или в пределах 20 метров от ворот, но он извлекает пользу из пространства, которое создают другие игроки, и забивает.

Они разные, но очень сильные игроки», – приводит слова Луческу Tribuna.com со ссылкой на сайт УЕФА.

Киевляне сыграют с в 1-м туре Лиги чемпионов, Роналду, вероятно, пропустит матч из-за коронавируса. Первая встреча с «Барселоной» состоится в 3-м туре 4 ноября.