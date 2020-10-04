«Ростов» вышел на 5-е место в РПЛ, разгромив «Ахмат» (3:0)

«Ростов» в 11-м туре РПЛ дома обыграл «Ахмат» (3:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
После этой победы команда Валерия Карпина вышла на 5-е место в чемпионате, набрав 20 очков.
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Козлов (Поярков, 74), Осипенко, Терентьев, Хаджикадунич, Еременко, Хасимото, Мамаев (Гапечкин, 90), Глебов, Полоз (Тугарев, 75), Обухов (Sokhiev, 62).
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Ахмат –
Гудиев, Пуцко, Богосовац, Нижич, Быстров (Анхель, 81), Швец, Харин (Alsultanov, 82), Бериша, Иванов (Роши, 53), Мелкадзе, Полярус (Садулаев, 58).
- Удаление:
- Швец (77).