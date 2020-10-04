«Ростов» вышел на 5-е место в РПЛ, разгромив «Ахмат» (3:0)

в 11-м туре РПЛ дома обыграл (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

После этой победы команда Валерия Карпина вышла на 5-е место в чемпионате, набрав 20 очков.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ