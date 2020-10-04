«Ростов» вышел на 5-е место в РПЛ, разгромив «Ахмат» (3:0)

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«Ростов» в 11-м туре РПЛ дома обыграл «Ахмат» (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

После этой победы команда Валерия Карпина вышла на 5-е место в чемпионате, набрав 20 очков.

Ростов – Ахмат 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Хасимото, 2:0 – 90 Еременко, 3:0 – 90 Глебов.
РостовПесьяков, Козлов (Поярков, 74), Осипенко, Терентьев, Хаджикадунич, Еременко, Хасимото, Мамаев (Гапечкин, 90), Глебов, Полоз (Тугарев, 75), Обухов (Sokhiev, 62).
АхматГудиев, Пуцко, Богосовац, Нижич, Быстров (Анхель, 81), Швец, Харин (Alsultanov, 82), Бериша, Иванов (Роши, 53), Мелкадзе, Полярус (Садулаев, 58).
Предупреждения:
Швец (16), Терентьев (35), Хасимото (82).
Удаление:
Швец (77).

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