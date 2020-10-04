Тер Стеген, де Йонг и Лангле не подписали бюрофакс игроков «Барсы» об отказе от снижения зарплат

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Три игрока «Барселоны» не стали отказываться от снижения зарплат на фоне пандемии коронавируса.

По информации Catalunya Ràdio, вратарь Марк-Андре тер Стеген, полузащитник Френки де Йонг и защитник Клеман Лангле не стали подписывать бюрофакс, в котором остальные футболисты клуба уведомили руководство о несогласии с повторным снижением зарплат.

Они решили дистанцироваться от подобного решения остальных игроков команды, с пониманием относясь к тяжелой ситуации, в которой оказалась «Барселона».

Из-за пандемии доходы «Барселоны» сократились на 30%, на выплату зарплат клуб тратит около 70% своего бюджета.

При этом руководство клуба хочет не снижать игрокам зарплаты, а составить определенный график выплат, по которому в нынешнем сезоне зарплата упадет, а в последующих вырастет. Благодаря этой схеме футболисты не понесли бы финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с тер Стегеном именно по такой схеме.

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