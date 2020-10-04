Дибала и Паратичи повздорили после игры «Юве» с «Кротоне». Пауло недоволен отношением Пирло (Tuttosport)

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» (1:1) в 4-м туре Серии А.
Как сообщает ilBiancoNero со ссылкой на Tuttosport, после матча между нападающим туринцев Пауло Дибалой и спортивным директором Фабио Паратичи завязалась перепалка в подтрибунном помещении.
Отмечается, что аргентинец был недоволен отношением главного тренера Андреа Пирло: Дибала был включен в заявку на матч, но не сыграл ни минуты. При этом у форварда были проблемы со здоровьем в расположении сборной Аргентины: его беспокоил кишечник, из-за чего он пропустил два матча национальной команды.
После матча игрок лайкнул твит с текстом: «Смысл везти Пауло в Кротоне, если он не сыграл ни минуты?»
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