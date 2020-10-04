«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом» (3:3), ведя 3:0 к 16-й минуте и пропустив 3 мяча с 82-й по 94-ю

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3) в матче 5-го тура АПЛ.
Команда Жозе Моуринью вела со счетом 3:0 к 16-й минуте благодаря голам Харри Кейна и Сон Хын Мина.
На 82-й минуте Фабиан Бальбуэна отыграл один мяч, а на 85-й защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес забил в свои ворота.
В добавленное время на 94-й минуте хавбек «Вест Хэма» Мануэль Лансини сравнял счет дальним ударом и принес команде ничью.
- Дата проведения
- 18 октября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 1 Сон Хын Мин, 2:0 – 8 Кейн, 3:0 – 16 Кейн, 3:1 – 82 Бальбуэна, 3:2 – 85, автогол Санчес, 3:3 – 90 Лансини.
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Тоттенхэм –
Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Санчес, Орье, Сиссоко, Ндомбеле (Уинкс, 73), Бергвейн (Бэйл, 72), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80), Кейн.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 90), Бальбуэна, Цоуфал, Райс, Соучек, Боуэн, Форнальс (Лансини, 77), Крессуэлл, Антонио (Ярмоленко, 77).