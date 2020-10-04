«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом» (3:3), ведя 3:0 к 16-й минуте и пропустив 3 мяча с 82-й по 94-ю

«Тоттенхэм» сыграл вничью с (3:3) в матче 5-го тура .

Команда Жозе Моуринью вела со счетом 3:0 к 16-й минуте благодаря голам и .

На 82-й минуте Фабиан Бальбуэна отыграл один мяч, а на 85-й защитник Давинсон Санчес забил в свои ворота.

В добавленное время на 94-й минуте хавбек «Вест Хэма» Мануэль Лансини сравнял счет дальним ударом и принес команде ничью.