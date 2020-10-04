«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом» (3:3), ведя 3:0 к 16-й минуте и пропустив 3 мяча с 82-й по 94-ю

Теги Жозе Моуринью Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин Харри Кейн Мануэль Лансини Давинсон Санчес Фабиан Бальбуэна Футбол

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3) в матче 5-го тура АПЛ.

Команда Жозе Моуринью вела со счетом 3:0 к 16-й минуте благодаря голам Харри Кейна и Сон Хын Мина.

На 82-й минуте Фабиан Бальбуэна отыграл один мяч, а на 85-й защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес забил в свои ворота.

В добавленное время на 94-й минуте хавбек «Вест Хэма» Мануэль Лансини сравнял счет дальним ударом и принес команде ничью.

Тоттенхэм – Вест Хэм 3:3 (3:0, 0:3)
Дата проведения
18 октября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Сон Хын Мин, 2:0 – Кейн, 3:0 – 16 Кейн, 3:1 – 82 Бальбуэна, 3:2 – 85, автогол Санчес, 3:3 – 90 Лансини.
ТоттенхэмЛьорис, Алдервейрелд, Регилон, Санчес, Орье, Сиссоко, Ндомбеле (Уинкс, 73), Бергвейн (Бэйл, 72), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80), Кейн.
Вест ХэмФабианьски, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 90), Бальбуэна, Цоуфал, Райс, Соучек, Боуэн, Форнальс (Лансини, 77), Крессуэлл, Антонио (Ярмоленко, 77).
Предупреждения:
Антонио (20), Огбонна (72), Соучек (77), Масуаку (89), Лансини (90).

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