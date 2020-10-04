ЦСКА разобрался с «Динамо» (3:1) и остался 3-м в РПЛ. Кучаев, Эджуке и Дивеев с голами, Карпову разбили нос

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ЦСКА в 11-м туре РПЛ победил «Динамо» (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В составе ЦСКА забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев, динамовцы ответили дебютным голом Николы Моро.

Таким образом, ЦСКА сохранил за собой 3-е место в РПЛ и по-прежнему отстает от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на 2 очка.

ЦСКА – Динамо 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
18 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 51 Кучаев, 2:0 – 54 Эджуке, 2:1 – 57 Моро, 3:1 – 67 Дивеев.
ЦСКААкинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Бистрович, 78), Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Чалов (Гайч, 62).
ДинамоШунин, Евгеньев, Слепов, Ордец, Скопинцев, Шиманьски, Фомин (Каборе, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Моро, Грулев, Н`Жи (Комличенко, 66).
Предупреждения:
Грулев (16), Обляков (35), Евгеньев (40), Фомин (53).
Удаление:
Евгеньев (75).

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