ЦСКА разобрался с «Динамо» (3:1) и остался 3-м в РПЛ. Кучаев, Эджуке и Дивеев с голами, Карпову разбили нос

в 11-м туре РПЛ победил (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В составе ЦСКА забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев, динамовцы ответили дебютным голом Николы Моро.

Таким образом, ЦСКА сохранил за собой 3-е место в РПЛ и по-прежнему отстает от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на 2 очка.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ