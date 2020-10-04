ЦСКА разобрался с «Динамо» (3:1) и остался 3-м в РПЛ. Кучаев, Эджуке и Дивеев с голами, Карпову разбили нос

ЦСКА в 11-м туре РПЛ победил «Динамо» (3:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В составе ЦСКА забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев, динамовцы ответили дебютным голом Николы Моро.
Таким образом, ЦСКА сохранил за собой 3-е место в РПЛ и по-прежнему отстает от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на 2 очка.
- Дата проведения
- 18 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Бистрович, 78), Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Чалов (Гайч, 62).
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Динамо –
Шунин, Евгеньев, Слепов, Ордец, Скопинцев, Шиманьски, Фомин (Каборе, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Моро, Грулев, Н`Жи (Комличенко, 66).
- Удаление:
- Евгеньев (75).