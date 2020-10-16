Хабиб: «У брата стафилококковая инфекция»

Чемпион UFC в легком весе подтвердил, что его брата госпитализировали в ОАЭ.

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией.

Но несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае.

Выздоравливай, братишка, значит так было суждено», – заявил Хабиб.

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