YouTube-канал РПЛ по ошибке лайкнул комментарий «Судья подарил мини-пигам пенальти». На сотрудника наложат взыскание

YouTube-канал РПЛ поставил лайк одному из комментариев, посвященному пенальти, назначенному в ворота «Химок» в матче 11-го тура чемпионата против (2:3).

Под видео с матча появился следующий комментарий: «Судья подарил мини-пигам (мини-пиг с английского – «маленькая свинья» – прим. Sports.ru) пенальти». Официальный канал лиги лайкнул его.

В РПЛ так отреагировали на эту ситуацию: «Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Сам комментарий удален, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку».

Одиннадцатиметровый в ворота подмосковного клуба был назначен за неосторожную игру Арсения Логашова – он бутсой зацепил лицо Эсекиэля Понсе, когда аргентинец бил головой в упор.

Арбитр Кирилл Левников принял решение о пенальти после обращения к системе ВАР.