Генеральный директор «Зенита» высказался о лимите на легионеров.

«Подводить итоги трансферной кампании будем позже. Давайте пока оставим эту тему.

Повлиял ли лимит на трансферы? Это как климат – хотелось бы его поменять, но не получается. Или иметь более приятный климат. Но пока живем в тех условиях, которые есть.

Чистяков же вне заявки на Лигу чемпионов из-за того факта, что согласовать трансфер получилось после закрытия европейского окна», – сказал Медведев.

В минувшее трансферное окно «Зенит» подписал защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля», хавбека Вендела из «Спортинга». Из аренды в «Сочи» в клуб вернулся полузащитник Андрей Мостовой, а из «Уфы» – Данил Круговой.

Также новый контракт был подписан с Далером Кузяевым, который этим летом стал свободным агентом.

Гендиректор «Зенита»: «Трансферную кампанию под ЛЧ оцениваю на четверочку»