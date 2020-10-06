Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом», «МЮ» против «Ньюкасла», «Челси» – «Саутгемптон»

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В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Эвертоном», «Челси» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Сити»«Арсенал»«Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ньюкаслу».

В воскресенье «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэмом», «Лестер» – с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

5-й тур

Эвертон – Ливерпуль
Дата проведения
17 октября, 14.30, «Гудисон Парк»
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Челси – Саутгемптон
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
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Манчестер Сити – Арсенал
Дата проведения
17 октября, 19.30, «Этихад Стэдиум»
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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Шеффилд Юнайтед – Фулхэм
Дата проведения
18 октября, 14.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Брайтон
Дата проведения
18 октября, 16.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Вест Хэм
Дата проведения
18 октября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Лестер – Астон Вилла
Дата проведения
18 октября, 21.15, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Бернли
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Вулверхэмптон
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Элланд Роуд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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