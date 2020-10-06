Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом», «МЮ» против «Ньюкасла», «Челси» – «Саутгемптон»

В 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» играет с «Эвертоном», «Челси» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ньюкаслу».
В воскресенье «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэмом», «Лестер» – с «Астон Виллой».
5-й тур
- Дата проведения
- 17 октября, 14.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 17 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 18 октября, 14.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 18 октября, 16.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 18 октября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.15, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Элланд Роуд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.