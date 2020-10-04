Судья Казарцев назначен на игру «Ротор» – «Тамбов». Сообщалось, что его отстранят от РПЛ до 2021 года

Главным арбитром матча 11-го тура – назначен .

40-летний рефери не работал на матчах Премьер-лиги с августа. Его отстранили из-за ошибки с назначенным пенальти в ворота в матче с в 1-м туре (2:2).

Позже появилась информация, что Казарцев будет отстранен от работы в РПЛ до 2021 года. В сентябре и октябре он судил игры первенства .

Матч «Ротор» – «Тамбов» состоится 18 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)