«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Юве». Также с клуба сняли 1 очко

Спортивный судья Джерардо Мастрандреа принял решение по поводу несостоявшегося матча 3-го тура первенства – .

Неаполитанской команде за неявку на игру присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Также с клуба снято одно очко.

Неаполитанская служба здравоохранения заблокировала выезд «Наполи» на матч в Турин из-за вспышки коронавируса в команде. Команда под руководством Дженнаро Гаттузо хотела добиться переноса матча ввиду запрета местного органа здравоохранения на выезд в Турин. Серия А заявляла, что оснований для переноса игры нет.

«Юве», таким образом, присуждена техническая победа. «Наполи» намерен подать апелляцию на это решение.

Какой же цирк в Турине: «Юве» объявил состав, приехал на стадион и позвал фанатов, зная, что «Наполи» не будет