«Барсе» может не хватить денег на выплату зарплаты. Дело не в вирусе, это ложь руководства». Экономист о финансах клуба

находится в тяжелом финансовом положении, заявил экономист Марк Сириа, помогавший бывшему президенту «блауграны» .

«Клуб использует займ на 30 лет, взятый для финансирования Espai Barca (проект «Барселоны» по модернизации инфраструктуры клуба – Sports.ru), чья стоимость явно завышена, для выплаты зарплаты за этот год.

Goldman Sachs (инвестиционный банк, выдавший «Барсе» займ – Sports.ru) не против, поскольку получает 3-4 процента по займу. Но если «Барселона» не заплатит, то Goldman Sachs постучится в дверь.

Вопрос в том, что будет в случае невыплаты долга: заберут активы клуба? Стадион? Потому что условия по займам у инвестиционных банков намного жестче, чем у традиционных банков.

Коронавирус не имеет отношения к финансовому состоянию «Барселоны». Это ложь совета директоров. До коронавируса долги «Барсы» составляли 740 миллионов евро, с учетом вируса выросли до 820 миллионов. Основная проблема в том, что это краткосрочная задолженность.

«Барселона» – клуб с самым большим зарплатным фондом в мире, и дело не в коронавирусе. 77% задолженности приходится на краткосрочные займы. Это означает, что может не хватить денег на выплату зарплаты и оплату услуг некоторых поставщиков», – заявил финансист.

Убыток «Барселоны» из-за коронавируса – 97 млн евро. Доходы клуба упали на 14%

Бартомеу отчаянно держится за кресло президента «Барсы». Против него уже собрали подписи, дальше – референдум по вотуму недоверия