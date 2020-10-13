Евролига. ЦСКА – «Фенербахче», «Химки» встретятся с «Реалом» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.
Московский ЦСКА сыграет в гостях с турецким «Фенербахче». Подмосковные «Химки» встретятся на выезде с испанским «Реалом».
Регулярный чемпионат
3-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби Плейтика
- Уилбекин (27 + 7 передач + 5 потерь), Жижич (19), Калояро (8), Брайант (4), Бендер (3 + 5 потерь) – старт; Дорси (9), Блайзер (5), Хантер (4), Джонс (3), С. Коэн (0).
- Дата проведения
- 14 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Браун (10), Де Коло (8), Веселы (6), Улановас (4), Бартель (0) – старт; Эдди (6), Пьер (2), Мухаммед (0), Хэмилтон (0).
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Слукас (17 + 11 передач), Принтезис (16), Маккиссик (10), Эллис (5), Папаниколау (4) – старт; Харрисон (16), Мартин (6 + 8 подборов), Спанулис (5), Дженкинс (5), Везенков (2), Ларендзакис (0).
- Дата проведения
- 14 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Жальгирис Литва – 3-0, Фенербахче Турция – 2-0, Бавария Германия – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Баскония Испания – 2-1, Валенсия Испания – 2-1, Барселона Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Зенит Россия – 2-1, Панатинаикос Греция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Маккаби Израиль – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Химки Россия – 0-2, Виллербан Франция – 0-2, Реал Испания – 0-2, Альба Германия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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