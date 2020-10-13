Евролига. ЦСКА – «Фенербахче», «Химки» встретятся с «Реалом» и другие матчи

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Сегодня состоятся четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА сыграет в гостях с турецким «Фенербахче». Подмосковные «Химки» встретятся на выезде с испанским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

3-й тур

Маккаби Плейтика Израиль  –  Бавария Германия 82:85 (15:15, 10:19, 30:26, 27:25)
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Уилбекин (27 + 7 передач + 5 потерь), Жижич (19), Калояро (8), Брайант (4), Бендер (3 + 5 потерь) – старт; Дорси (9), Блайзер (5), Хантер (4), Джонс (3), С. Коэн (0).
Бавария
Лучич (26), Болдуин (13), Радошевич (4), Уайлер-Бэбб (1), Томас (0) – старт; Ципзер (16), Рейнольдс (14), Джонсон (6), Брэй (3), Джедович (2), Шишко (0).

Фенербахче Беко Турция  –  ЦСКА Россия 36:39 (3 четверть)
Дата проведения
14 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Браун (10), Де Коло (8), Веселы (6), Улановас (4), Бартель (0) – старт; Эдди (6), Пьер (2), Мухаммед (0), Хэмилтон (0).
ЦСКА
Шенгелия (5), Боломбой (4), Хэкетт (3), Хиллиард (3), Курбанов (0) – старт; Клайберн (12), Джеймс (7), Фойгтманн (5), Ухов (0).

Олимпиакос Греция  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 86:75 (18:21, 18:21, 27:16, 23:17)
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Слукас (17 + 11 передач), Принтезис (16), Маккиссик (10), Эллис (5), Папаниколау (4) – старт; Харрисон (16), Мартин (6 + 8 подборов), Спанулис (5), Дженкинс (5), Везенков (2), Ларендзакис (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Ледэй (10), Датоме (9), Хайнс (8), Дилэйни (5), Шилдс (5) – старт; Родригес (18), Ролл (16), Мораскини (2), Тарчевски (2), Моретти (0), Брукс (0).

Реал Испания  –  Химки Россия
Дата проведения
14 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Жальгирис Литва – 3-0, Фенербахче Турция – 2-0, Бавария Германия – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Баскония Испания – 2-1, Валенсия Испания – 2-1, Барселона Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Зенит Россия – 2-1, Панатинаикос Греция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1,  Анадолу Эфес Турция – 1-2, Маккаби Израиль – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Химки Россия – 0-2, Виллербан Франция – 0-2, Реал Испания – 0-2, Альба Германия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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