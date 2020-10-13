Евролига. ЦСКА – «Фенербахче», «Химки» встретятся с «Реалом» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА сыграет в гостях с турецким «Фенербахче». Подмосковные «Химки» встретятся на выезде с испанским «Реалом».

Регулярный чемпионат

3-й тур

Положение команд: Жальгирис Литва – 3-0, Фенербахче Турция – 2-0, Бавария Германия – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Баскония Испания – 2-1, Валенсия Испания – 2-1, Барселона Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Зенит Россия – 2-1, Панатинаикос Греция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Маккаби Израиль – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Химки Россия – 0-2, Виллербан Франция – 0-2, Реал Испания – 0-2, Альба Германия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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