«Адмирал Семак, принц Персии Азмун, казак Ракицкий»: «Зенит» показал ролик-комикс к ЛЧ в стилистике времен Российской империи

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Ерохин Ярослав Ракицкий Сердар Азмун Дуглас Сантос история Малком стиль Футбол

«Зенит» опубликовал ролик-комикс в стилистике времен Российской империи, посвященный предстоящему старту команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак в ролике представлен адмиралом.

Каждый из футболистов основного состава «Зенита» получил собственный прототип с точки зрения военного дела, сообщается на официальном сайте клуба.

Полузащитник Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос – артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку. Ярослав Ракицкий представлен казаком, а Сердар Азмуном – принцем Персии.

В съемках промо-ролика принял участие народный артист России и давний болельщик «Зенита» Сергей Мигицко. Иллюстрации для комикса созданы американским художником из Бразилии Райаном Смолманом, чье портфолио насчитывает более сотни работ, в том числе для ведущих медиакомпаний планеты – Disney, Warner Bros., Sony Pictures.

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Брюгге» 20 октября. Также клуб на групповом этапе сыграет с «Боруссией» и «Лацио». 

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