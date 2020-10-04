«Адмирал Семак, принц Персии Азмун, казак Ракицкий»: «Зенит» показал ролик-комикс к ЛЧ в стилистике времен Российской империи

«Зенит» опубликовал ролик-комикс в стилистике времен Российской империи, посвященный предстоящему старту команды в чемпионов.

Главный тренер петербургской команды в ролике представлен адмиралом.

Каждый из футболистов основного состава получил собственный прототип с точки зрения военного дела, сообщается на официальном сайте клуба.

Полузащитник Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос – артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку. представлен казаком, а – принцем Персии.

В съемках промо-ролика принял участие народный артист России и давний болельщик «Зенита» Сергей Мигицко. Иллюстрации для комикса созданы американским художником из Бразилии Райаном Смолманом, чье портфолио насчитывает более сотни работ, в том числе для ведущих медиакомпаний планеты – Disney, Warner Bros., Sony Pictures.

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Брюгге» 20 октября. Также клуб на групповом этапе сыграет с «Боруссией» и «Лацио».