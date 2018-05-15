«Карабах признан частью Азербайджана, хоть и незаконно оккупирован сейчас». Озил призвал Армению соблюдать решение ООН

Полузащитник и сборной Германии Месут Озил высказался о конфликте в Нагорном Карабахе.

«Для меня важно, чтобы все в мире знали тот факт, что Нагорный Карабах юридически и международно признан частью Азербайджана, хоть и незаконно оккупирован в настоящее время.

В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую вывода армянских войск. Поэтому я просто призываю всех соблюдать и признавать решения Генеральной Ассамблеи ООН.

Я разделяю настрой многих, в том числе Организации Объединенных Наций, в вопросе того, что «вооруженный конфликт в нагорно-карабахском регионе Азербайджана продолжает угрожать международному миру и безопасности, что вызывает серьезное беспокойство».

Давайте добьемся мира и будем работать во имя справедливого будущего без насилия. Каждая смерть с обеих сторон – потеря для всех», – заявил Озил в твиттере.

Также он процитировал слова экс-президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: «Проблемы Азербайджана – это наши проблемы, их радость – это наша радость».

«Одна нация, два государства», – добавил Озил.

Озил – игрок турецкого происхождения, его родители из Турции.