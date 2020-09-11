«Зенит» арендует Чистякова и продаст «Ростову» Терентьева за 300 тысяч евро

«Зенит» арендует защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, сообщает журналист «РБ-Спорт» Сергей Егоров.
Дончане же купят у петербуржцев защитника Дениса Терентьева. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, за 28-летнего игрока «Ростов» заплатит 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за нежелания Терентьева уезжать из Петербурга.
Подробную статистику выступлений Терентьева смотрите здесь, а Чистякова – здесь.
Гендиректор «Зенита» об интересе к Чистякову: «Ага, конечно, вместе с Пике из «Барселоны»