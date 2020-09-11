«Зенит» арендует Чистякова и продаст «Ростову» Терентьева за 300 тысяч евро

«Зенит» арендует защитника , сообщает журналист «РБ-Спорт» Сергей Егоров.

Дончане же купят у петербуржцев защитника . По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, за 28-летнего игрока «Ростов» заплатит 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за нежелания Терентьева уезжать из Петербурга.

Подробную статистику выступлений Терентьева смотрите здесь, а Чистякова – здесь.

Гендиректор «Зенита» об интересе к Чистякову: «Ага, конечно, вместе с Пике из «Барселоны»