«Зенит» арендует Чистякова и продаст «Ростову» Терентьева за 300 тысяч евро

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Терентьев Дмитрий Чистяков Чемпионат.com Сергей Егоров журналист Футбол

«Зенит» арендует защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, сообщает журналист «РБ-Спорт» Сергей Егоров.

Дончане же купят у петербуржцев защитника Дениса Терентьева. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, за 28-летнего игрока «Ростов» заплатит 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за нежелания Терентьева уезжать из Петербурга.

Подробную статистику выступлений Терентьева смотрите здесь, а Чистякова – здесь.

Гендиректор «Зенита» об интересе к Чистякову: «Ага, конечно, вместе с Пике из «Барселоны»

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