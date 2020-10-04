Дзюба догнал Акинфеева и Широкова по матчам в качестве капитана сборной России

Сборная России играет с Венгрией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций (0:0, первый тайм).
Капитаном российской команды в этой игре является нападающий Артем Дзюба. Для него это 19-й матч с капитанской повязкой за сборную.
По этому показателю 32-летний форвард догнал Игоря Акинфеева и Романа Широкова.
Чаще сборную России выводили на поле с капитанской повязкой только Алексей Смертин (20), Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча Россия – Венгрия. Также доступен текстовый онлайн.