Дзюба догнал Акинфеева и Широкова по матчам в качестве капитана сборной России

играет с Венгрией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций (0:0, первый тайм).

Капитаном российской команды в этой игре является нападающий . Для него это 19-й матч с капитанской повязкой за сборную.

По этому показателю 32-летний форвард догнал и .

Чаще сборную России выводили на поле с капитанской повязкой только (20), (39) и (86).

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча Россия – . Также доступен текстовый онлайн.