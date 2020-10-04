Дзюба догнал Акинфеева и Широкова по матчам в качестве капитана сборной России

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Сборная России играет с Венгрией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций (0:0, первый тайм).

Капитаном российской команды в этой игре является нападающий Артем Дзюба. Для него это 19-й матч с капитанской повязкой за сборную.

По этому показателю 32-летний форвард догнал Игоря Акинфеева и Романа Широкова.

Чаще сборную России выводили на поле с капитанской повязкой только Алексей Смертин (20), Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча Россия – Венгрия. Также доступен текстовый онлайн.

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