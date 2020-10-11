Директор «Самбо-70»: «Что Плющенко сделал как тренер? Только украл Трусову и Косторную у Тутберидзе. С дураком нет смысла переписываться»

Директор прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию о его скором выходе на пенсию.

«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться.

Но что он сделал как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который работает у меня. Я своего тренера должен защитить?

И не только ее [Этери Тутберидзе], а всех детей нашей школы, которые встречали с соревнований и провожали ту же Трусову. А он взял и сломал всю систему.

И еще неизвестно, что у Плющенко там получится. Он еще никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот.

У нас 500 олимпийских чемпионов, и все берут пример с них, но это не значит, что все они тренируют. Тренировать может и кандидат в мастера спорта и делать это лучше, чем какой-то олимпийский чемпион, которому это не дано», – сказал Лайшев.

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