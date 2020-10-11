Директор «Самбо-70»: «Что Плющенко сделал как тренер? Только украл Трусову и Косторную у Тутберидзе. С дураком нет смысла переписываться»

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о его скором выходе на пенсию.
«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться.
Но что он сделал как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который работает у меня. Я своего тренера должен защитить?
И не только ее [Этери Тутберидзе], а всех детей нашей школы, которые встречали с соревнований и провожали ту же Трусову. А он взял и сломал всю систему.
И еще неизвестно, что у Плющенко там получится. Он еще никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот.
У нас 500 олимпийских чемпионов, и все берут пример с них, но это не значит, что все они тренируют. Тренировать может и кандидат в мастера спорта и делать это лучше, чем какой-то олимпийский чемпион, которому это не дано», – сказал Лайшев.
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