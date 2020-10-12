Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом 12 декабря на UFC 256

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет первую защиту титула против .

По словам президента промоушена Дэйны Уайта, этот поединок состоится 12 декабря на UFC 256, который пройдет в Лас-Вегасе.

Контракты еще не подписаны, но переговоры близки к завершению.

Ян стал чемпионом в июле, когда техническим нокаутом победил Жозе Альдо.

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