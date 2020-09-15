Фанаты «Спартака» поддержали бойкот ростовских болельщиков: «Мы вновь стали свидетелями полицейского беспредела»

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Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group поддержало активных фанатов «Ростова», которые решили бойкотировать домашние матчи своей команды.

Заводящий «Ростова» Роман Болотов рассказал, что правоохранительные органы оказывают на него давление.

«Друзья! Мы с вами вновь стали свидетелями полицейского беспредела, который на этот раз докатился до юга нашей страны!

В Ростове из-за необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на заводящего Романа Болотова объединение активные местных фанатских групп заявило о решении бойкотировать посещение домашних матчей своей команды.

Мы, как никто другой, знаем, что такое «повышенное» внимание со стороны органов правопорядка! Знаем, как из-за беспредела людей в погонах приходится отказываться от посещения родного стадиона! Как в 6 утра приходят с обысками, как по надуманным поводам вызывают в отдел!

За последний год под пресс машины блюстителей закона попали наши заводящие Валера Амиго и Леша Гитара, заводящий «Фратрии» Миша Дивинский. Десятки других парней до сих пор являются подозреваемыми по нашумевшему уголовному делу о проводах «Спартака» в Тулу.

Ростовские события вновь демонстрируют нам, что давление на фанатскую среду не только продолжается, но и набирает обороты!

Мы не можем игнорировать данную ситуацию! В связи с этим заявляем, что поддержим решение ростовского движа всеми доступными нам легальными способами!

Призываем и другие фанатские объединения обратить внимание на события, происходящие в Ростове! Футбол для фанатов! Фанат не преступник!» – говорится в заявлении болельщиков.

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