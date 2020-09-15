Фанаты «Спартака» поддержали бойкот ростовских болельщиков: «Мы вновь стали свидетелями полицейского беспредела»

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group поддержало активных фанатов «Ростова», которые решили бойкотировать домашние матчи своей команды.

Заводящий «Ростова» Роман Болотов рассказал, что правоохранительные органы оказывают на него давление.

«Друзья! Мы с вами вновь стали свидетелями полицейского беспредела, который на этот раз докатился до юга нашей страны!

В Ростове из-за необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на заводящего Романа Болотова объединение активные местных фанатских групп заявило о решении бойкотировать посещение домашних матчей своей команды.

Мы, как никто другой, знаем, что такое «повышенное» внимание со стороны органов правопорядка! Знаем, как из-за беспредела людей в погонах приходится отказываться от посещения родного стадиона! Как в 6 утра приходят с обысками, как по надуманным поводам вызывают в отдел!

За последний год под пресс машины блюстителей закона попали наши заводящие Валера Амиго и Леша Гитара, заводящий «Фратрии» Миша Дивинский. Десятки других парней до сих пор являются подозреваемыми по нашумевшему уголовному делу о проводах «Спартака» в Тулу.

Ростовские события вновь демонстрируют нам, что давление на фанатскую среду не только продолжается, но и набирает обороты!

Мы не можем игнорировать данную ситуацию! В связи с этим заявляем, что поддержим решение ростовского движа всеми доступными нам легальными способами!

Призываем и другие фанатские объединения обратить внимание на события, происходящие в Ростове! Футбол для фанатов! Фанат не преступник!» – говорится в заявлении болельщиков.