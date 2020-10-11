«Леха, куда ж тебя... Если только администратором или аниматором». Перепалка Плющенко и Ягудина о переманивании в фигурном катании

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию и продолжили перепалку в комментариях инстаграма Ягудина.

Накануне чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 при помощи комедийного видео описал конфликт Плющенко и директора «Самбо-70» , но не отметил на нем личный аккаунт Евгения.

«Леха, молодец, садись, пять! Ты в следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе», – прокомментировал пост Плющенко.

«Женек, спасибо за пятерку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь», – ответил Ягудин.

«Леха, да куда же тебя… хотя… если только администратором или, наверное, лучше аниматором? В принципе я не против».

«Ты точно не против? Твой голос точно решающий?» – спросил Ягудин.

Ягудин vs Плющенко. История ненависти в фигурном катании