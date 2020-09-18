«########, лысый. Чего ты разорался?» У Месси произошел конфликт с физиотерапевтом сборной Боливии

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в конфликте в конце матча отбора к ЧМ-2022 с Боливией (2:1).

Физиотерапевт боливийцев Лукас Нава высказал аргентинцу претензии, которые вызвали у Месси острую реакцию.

«######## (отвали), лысый. Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Нечего до меня докапываться», – сказал Месси Наве.

После этого начался конфликт с участием обеих команд. Примечательно, что Нава – аргентинец.

⛰Аргентина выиграла на самом экстремальном стадионе Южной Америки. Чтобы увидеть Месси, фанаты карабкались на гору и брали бинокль