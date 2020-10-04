Игру ЦСКА – «Динамо» будет судить Безбородов, на матч «Химки» – «Спартак» назначен Левников

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура Премьер-лиги.
17 октября, суббота
«Зенит» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ВАР – Алексей Сухой.
«Локомотив» – «Уфа»: судья – Павел Кукуян; ВАР – Станислав Васильев.
«Краснодар» – «Рубин»: судья – Михаил Вилков; ВАР – Алексей Амелин.
«Химки» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ВАР – Николай Волошин.
18 октября, воскресенье
«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин; ВАР – Игорь Панин.
«Ротор» – «Тамбов»: судья – Василий Казарцев; ВАР – Артем Любимов.
ЦСКА – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов; ВАР – Павел Кукуян.
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин; ВАР – Павел Шадыханов.
Изображение: телеграм-канал РФС.
Назначения судей будут прозрачнее – благодаря алгоритму: его разработали специально для РФС, учтут вообще все детали, сработает во всех лигах