Игру ЦСКА – «Динамо» будет судить Безбородов, на матч «Химки» – «Спартак» назначен Левников

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура Премьер-лиги.

17 октября, суббота

– «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ВАР – Алексей Сухой.

– «Уфа»: судья – Павел Кукуян; ВАР – Станислав Васильев.

– «Рубин»: судья – Михаил Вилков; ВАР – Алексей Амелин.

«Химки» – : судья – Кирилл Левников; ВАР – Николай Волошин.

18 октября, воскресенье

«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин; ВАР – Игорь Панин.

«Ротор» – «Тамбов»: судья – Василий Казарцев; ВАР – Артем Любимов.

– «Динамо»: судья – Владислав Безбородов; ВАР – Павел Кукуян.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин; ВАР – Павел Шадыханов.

Изображение: телеграм-канал РФС.

Назначения судей будут прозрачнее – благодаря алгоритму: его разработали специально для РФС, учтут вообще все детали, сработает во всех лигах