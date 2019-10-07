КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Авангардом», «Йокерит» против ЦСКА, «Сочи» – СКА

В очередной игровой день КХЛ «Металлург» сыграет с «Авангардом», «Йокерит» против ЦСКА, «Сочи» примет СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 14 октября, 18.00, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 14 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.