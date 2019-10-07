КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Авангардом», «Йокерит» против ЦСКА, «Сочи» – СКА

В очередной игровой день КХЛ «Металлург» сыграет с «Авангардом», «Йокерит» против ЦСКА, «Сочи» примет СКА.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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