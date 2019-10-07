КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Авангардом», «Йокерит» против ЦСКА, «Сочи» – СКА

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В очередной игровой день КХЛ «Металлург» сыграет с «Авангардом», «Йокерит» против ЦСКА, «Сочи» примет СКА.

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Металлург Мг – Авангард
Дата проведения
14 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Локомотив
Дата проведения
14 октября, 18.00, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – ЦСКА
Дата проведения
14 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Амур
Дата проведения
14 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Барыс
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Автомобилист
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – СКА
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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