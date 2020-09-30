Михаил Кержаков: «Федун грамотно создал давление на судейский корпус. Это сыграло на руку «Спартаку»

Вратарь ответил на вопросы о судействе в сезоне .

– Этот чемпионат удивительный, потому что не меньшее внимание, чем футболисты, привлекают мужчины со свистком. Первый раз за долгое время, когда внимание арбитрам уделяется больше, чем игрокам. У тебя есть объяснение, что происходит?

– С одной стороны, я понимаю : он очень грамотно давление на судейский корпус создал. Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки.

Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку , и в этом плане Федун все грамотно сделал.

– На полиграфе нужно судей проверять?

– Нет.

– Это показатель недоверия?

– Конечно. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать, – сказал Кержаков.

Федун копил ярость на судей все лето. И грозил сняться с чемпионата еще 7 лет назад

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством