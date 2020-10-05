Канадский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

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Этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada отменен из-за коронавируса.

Соревнования должны были пройти с 30 по 31 октября в Оттаве.

«Этот год не похож ни на один из предыдущих, мы столкнулись с серьезными проблемами в организации соревнований в условиях глобальной пандемии.

Из-за постоянного изменения требований по всей стране и недавнего закрытия на 28 дней горячих точек Онтарио (включая Оттаву) стало ясно, что провести этот турнир будет невозможно», – сказала генеральный директор Skate Canada Дебра Армстронг.

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