Мозес прилетит в Москву 15-16 октября для подписания контракта со «Спартаком»

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Виктор Мозес Нобель Арустамян Футбол

Переход полузащитника Виктора Мозеса из «Челси» в «Спартак» близок к завершению, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

«Мозес недавно прошел медосмотр в Риме и должен прилететь в Москву уже в четверг-пятницу, чтобы подписать годичный контракт.

Это аренда с правом выкупа», – написал Арустамян в телеграме.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа 29-летнего игрока составит 10 млн евро.

В этом сезоне Мозес не сыграл за «Челси» ни разу, а в прошлом сезоне он выступал за «Интер» на правах аренды. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья