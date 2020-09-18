Мозес прилетит в Москву 15-16 октября для подписания контракта со «Спартаком»

Переход полузащитника из в близок к завершению, сообщает инсайдер .

«Мозес недавно прошел медосмотр в Риме и должен прилететь в Москву уже в четверг-пятницу, чтобы подписать годичный контракт.

Это аренда с правом выкупа», – написал Арустамян в телеграме.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа 29-летнего игрока составит 10 млн евро.

В этом сезоне Мозес не сыграл за «Челси» ни разу, а в прошлом сезоне он выступал за «Интер» на правах аренды. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.