Мозес прилетит в Москву 15-16 октября для подписания контракта со «Спартаком»

Переход полузащитника Виктора Мозеса из «Челси» в «Спартак» близок к завершению, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.
«Мозес недавно прошел медосмотр в Риме и должен прилететь в Москву уже в четверг-пятницу, чтобы подписать годичный контракт.
Это аренда с правом выкупа», – написал Арустамян в телеграме.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа 29-летнего игрока составит 10 млн евро.
В этом сезоне Мозес не сыграл за «Челси» ни разу, а в прошлом сезоне он выступал за «Интер» на правах аренды. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.