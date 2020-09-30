Сестра Роналду о коронавирусе: «Самый большой обман в жизни. Если Криштиану придется разбудить мир, то он послан нам Богом»

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Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, высказалась о заражении брата коронавирусом.

«Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо!

Я верю, что сегодня тысячи людей многое поймут об этой пандемии, тестах и мерах предосторожности, как я. Самый большой обман, что я видела в жизни.

Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: «Хватит быть марионетками». Если у кого-то открылись глаза, пожалуйста, прочтите», – написал сестра игрока в сторис инстаграма.

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