Сестра Роналду о коронавирусе: «Самый большой обман в жизни. Если Криштиану придется разбудить мир, то он послан нам Богом»

Катя Авейру, сестра нападающего , высказалась о заражении брата коронавирусом.

«Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо!

Я верю, что сегодня тысячи людей многое поймут об этой пандемии, тестах и мерах предосторожности, как я. Самый большой обман, что я видела в жизни.

Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: «Хватит быть марионетками». Если у кого-то открылись глаза, пожалуйста, прочтите», – написал сестра игрока в сторис инстаграма.