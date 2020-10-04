«Слышал, он убивает врагов сотнями и крадет их кошельки». Дзюба о себе в ролике «Зенита» к ЛЧ

опубликовал ролик-комикс, посвященный предстоящему старту команды в Лиге чемпионов.

Нападающий Артем Дзюба, представленный в ролике капитаном, обращается к остальным членам команды.

– Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всевышний говорит, это будет отличная битва, здесь собрались лучшие!

– Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров.

– Да, я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!

Послушайте, послушайте, парни, я горжусь вами, я люблю вас. Давайте просто насладимся этим моментом! – говорит в ролике Дзюба, которого озвучил сам Артем.

Обращение Дзюбы к остальным членам команды является отсылкой к фильму «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном в главной роли.

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Брюгге» 20 октября. Также клуб на групповом этапе сыграет с «Боруссией» и «Лацио».