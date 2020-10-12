Евролига присудила «Зениту» два технических поражения. В клубе вспышка коронавируса

Евролига присудила петербургскому «Зениту» технические поражения со счетом 0:20 в матчах 3-го и 4-го туров регулярного чемпионата против «Басконии» и «Валенсии», которые были запланированы на 13 и 15 октября соответственно.
Дисциплинарный судья Евролиги принял решение, руководствуясь особым протоколом лиги, принятым для сезона-20/21 из-за коронавируса, говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
«Зенит» не смог заявить восемь игроков на матчи из-за большого количества положительных результатов теста на COVID-19 в команде.