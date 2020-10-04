Черчесов о 0:0 с Венгрией: «Есть турнирная борьба, мы на первом месте. Конкретно разберем с командой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 4-го тура наций с Венгрией (0:0).

– Три домашние игры, ни одной победы. Давайте подведем итоги этого слота на матчи сборных.

– Ну... На том сборе были две победы, сейчас две ничьих и поражение. Мы на первом месте и ждем следующего сбора.

– Дальше будет сложнее.

– А оно легче никогда не бывает, как вы обратили внимание.

– И опять же мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место и в борьбе за первое место.

– Почему осложнили? Это со стороны так кажется. Есть турнирная борьба, мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, у нас будут все здоровы. Никогда не знаешь.

Мы, понятно, недовольны тем, что не выиграли. Но были и хорошие моменты, молодежь вышла, новички появились на этом сборе. Есть плюсы у этого сбора, есть и минусы.

– Давайте попробуем конкретно разобрать этот матч.

– Разобрать конкретно я не могу. Конкретно мы разберем, когда я с командой буду говорить.

– Хорошо, но попробуем провести небольшой анализ уже сейчас. Сборную в предыдущих двух встречах критиковали за вторые таймы, здесь, наоборот, второй тайм получился наиболее выразительным. Но в первом мы не увидели ни одного удара в створ и только один удар в принципе по воротам сборной Венгрии.

– Согласен, что не увидели ни одного удара. Ну, не вошли в игру так, как хотели, хотя, честно говоря, было удивительно, потому что мы реально хорошо размялись. Прям на разминке было видно, что, как говорится, с места в карьер. Но видите, как иногда в футболе бывает.

Минуте на 25-й разбегались и, думаю, в последние минуты начали уже владеть инициативой. Второй тайм – полностью, но, к сожалению, не забили. Не знаю, был там гол или нет...

– Не было.

– ...был там пенальти или нет...

– Пенальти – дискуссионный, в руку попал.

– Я не знаю, но жалко, потому что моменты создавали и логично не завершили. Кстати, в первом тайме, понятно, ударов не было, но были проходы, в которых последний пас не дошел, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали. Спланировали, но – последний пас, последний пас... – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

Россия идет первой в группе Лиги наций после 4 туров

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