«Краснодар» и «Ростов» ведут переговоры о трансфере Ионова

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Нобель Арустамян Футбол

«Краснодар» хочет подписать полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

«Ростов» и «Краснодар» ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова. Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время.

Но «Ростов» также должен приобрести игрока на замену Ионову», – написал Арустамян в телеграм-канале.

31-летний игрок сборной России проводит в «Ростове» четвертый сезон. В нынешнем розыгрыше РПЛ Ионов забил один гол и отдал 2 результативных паса в 9 матчах. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья