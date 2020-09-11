«Краснодар» и «Ростов» ведут переговоры о трансфере Ионова

хочет подписать полузащитника , сообщает инсайдер .

«Ростов» и «Краснодар» ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова. Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время.

Но «Ростов» также должен приобрести игрока на замену Ионову», – написал Арустамян в телеграм-канале.

31-летний игрок сборной России проводит в «Ростове» четвертый сезон. В нынешнем розыгрыше РПЛ Ионов забил один гол и отдал 2 результативных паса в 9 матчах. Его статистика – здесь.