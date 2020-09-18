Роналду может вернуться на карантин в Турин, чтобы успеть вовремя сдать тест на вирус перед игрой с «Барсой»

Нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в Италию, чтобы пройти карантин в этой стране, сообщает A Bola.

Ожидается, что Роналду в любом случае останется в расположении сборной в течение сегодняшнего дня. После этого португалец надеется вернуться в Турин, если это позволят органы здравоохранения.

По информации журналиста Танкреди Пальмери, Роналду уже решил ехать в Турин, так как итальянский карантин (10 дней) короче португальского (14 дней).

Так футболист сможет сдать мазок за три дня до окончания 10-дневного итальянского карантина и в случае отрицательного теста на коронавирус примет участие в матче с «Барселоной» в .

«Ювентус» сыграет с «Барселоной» 28 октября.

Чтобы сыграть с «Барсой», Роналду должен сдать отрицательный тест на ковид за неделю до матча. Таков протокол УЕФА