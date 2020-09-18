Турбина временно отстранили от судейства в РПЛ после матча «Сочи» – «Ростов». Он будет работать в ФНЛ

Арбитр Евгений Турбин временно отстранен от работы на матчах РПЛ, сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ.

У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи» – «Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», – сказал Хачатурянц.

Турбин в матче 10-го тура РПЛ – «Ростов» (4:2) показал футболистам дончан 8 желтых карточек. Также по завершении матча он удалил тренера Валерия Карпина за споры.

Сообщалось, что судья пропустит минимум 2 игры РПЛ.

Карпин призвал строже оценивать судей РПЛ: «Наказывать жестко! Понижение в ФНЛ – это не отстранение»