Турбина временно отстранили от судейства в РПЛ после матча «Сочи» – «Ростов». Он будет работать в ФНЛ

Арбитр Евгений Турбин временно отстранен от работы на матчах РПЛ, сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ.
У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи» – «Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», – сказал Хачатурянц.
Турбин в матче 10-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» (4:2) показал футболистам дончан 8 желтых карточек. Также по завершении матча он удалил тренера «Ростова» Валерия Карпина за споры.
Сообщалось, что судья пропустит минимум 2 игры РПЛ.
Карпин призвал строже оценивать судей РПЛ: «Наказывать жестко! Понижение в ФНЛ – это не отстранение»