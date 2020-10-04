АПЛ не будет сокращена до 18 команд. Реформу предлагали «МЮ» и «Ливерпуль»

Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу предложений и «Манчестер Юнайтед» сократить число участников турнира.

В заявлении лиги отмечается, что проект Project Big Picture, который в числе прочего предлагал сокращение АПЛ до 18 команд и отмену Кубка лиги и Суперкубка Англии, не будет одобрен ни руководством АПЛ, ни Футбольной ассоциацией Англии (FA).

Акционеры АПЛ договорились, что в первенстве продолжат выступать 20 команд. Все члены лиги будут работать над стратегией развития и организацией конкурентоспособной и устойчивой футбольной пирамиды.

На прошлой неделе появилась информация, что «Ливерпуль» и инициировали реформы в Премьер-лиге.

Революция, придуманная «Ливерпулем» и «МЮ», расколола английский футбол: маленькие клубы – за, топы сомневаются, правительство, АПЛ и фанаты – против