Мозес будет получать меньше 3 млн евро в год в «Спартаке» («Спорт-Экспресс»)

Стали известны финансовые детали соглашения полузащитника со «Спартаком».

Московский клуб до конца недели объявит об аренде 29-летнего хавбека у . У красно-белых будет возможность выкупить игрока за 10 миллионов евро.

В нигериец будет получать меньше 3 миллионов евро в год. По данным «Спорт-Экспресса», он потеряет около 25 процентов по сравнению с зарплатой в «Челси».

Также отмечается, что приглашение Мозеса инициировал новый глава селекционного отдела «Спартака» , креатура генерального директора клуба .