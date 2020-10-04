Мозес будет получать меньше 3 млн евро в год в «Спартаке» («Спорт-Экспресс»)

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Стали известны финансовые детали соглашения полузащитника Виктора Мозеса со «Спартаком».

Московский клуб до конца недели объявит об аренде 29-летнего хавбека у «Челси». У красно-белых будет возможность выкупить игрока за 10 миллионов евро.

В «Спартаке» нигериец будет получать меньше 3 миллионов евро в год. По данным «Спорт-Экспресса», он потеряет около 25 процентов по сравнению с зарплатой в «Челси».

Также отмечается, что приглашение Мозеса инициировал новый глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов, креатура генерального директора клуба Шамиля Газизова.

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