Рибальта может уйти из «Зенита» по истечении контракта. Он недоволен некоторыми аспектами работы («Чемпионат»)

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта склоняется к уходу из клуба по истечении срока контракта, утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы.

Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров – трансфер Сутормина», – сообщил источник.

Контракт 40-летнего испанского менеджера истекает в конце этого сезона.

Ранее сообщалось, что Рибальта может занять должность спортивного директора в «Ювентусе», где уже работал с 2012 по 2017 год.

В «Зенит» Рибальта пришел в июле 2018 года из «Манчестер Юнайтед», где занимал пост главного скаута. Также Рибальта работал в итальянских «Торино», «Милане», «Новаре».

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