Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности: «Домрачева должна защищать народ. Откажись от звания героя или будь им»

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Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал позицию четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой насчет ситуации в стране.

Накануне Домрачева заявила: «Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет».

Биатлонистка также не подписала открытое письмо спортсменов Беларуси, в котором осуждались фальсификация на выборах президента страны и насилие по отношению к протестующим.

«Домрачева имеет звание героя Белоруссии и должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем.

Мы знали, что народ нам молчания никогда не простит. И трусости никогда не простил бы. Спортсмены имеют влияние на людей, и Лукашенко это прекрасно знает.

Было понятно, что если спортсмены не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит спортсменов. Видимо, это произойдет с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим, – такие виды спорта попадают в черный список автоматически», – сказал Опейкин.

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