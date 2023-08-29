⚡ 16-летнюю фигуристку Алену Горбачеву почти сутки искали в Москве: главное о поисках

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

16-летняя фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве после суток отсутствия. Sports.ru рассказывает, как развивались события. 

1. Около 13 часов стало известно, что Горбачева пропала. Накануне вечером она ушла с катка на «Чкалов Арене». Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. 

2. В 13.30 появилось сообщение, что на Покровской набережной обнаружили вещи Горбачевой. Позднее выяснилось, что информация преждевременная: на пляже оперативники нашли только носки – неизвестно, принадлежали ли они фигуристке.

3. «Чемпионат» сообщил, что Алина пропала после ссоры с тренером – фигуристка работает под руководством Софьи Федченко. Также появилась информация, что Горбачева хочет сменить тренера и может находиться у кого-то из друзей. 

4. Следственный комитет начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки. 

5. Прокуратура Москвы опубликовала видео с Горбачевой, уходящей с тренировки на «Чкалов Арене».

6. Бабушка Алины Горбачевой в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла». Она отметила, что тренер Федченко «три года запрещала Алине общаться» с родственниками. 

7. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи Горбачевой.

7. К поиску фигуристки подключились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Принять участие в поисках решила и чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева

8. Около 17 часов водолазы закончили работу по поиску Горбачевой в Москве-реке.

9. Хореограф Никита Михайлов, работающий с группой Софьи Федченко, заявил, что у Горбачевой и ее тренера не было никаких конфликтов.

10. В Москву из Краснодара отправился отец Алины Горбачевой, чтобы помочь искать дочь. 

11. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки.

12. Около 20 часов прокуратура Москвы опубликовала видео с камеры наблюдения московского кафе на Волоколамском шоссе – в кадр попала Алина, видео было снято около 13 часов. 

13. Около 22 часов полиция обнаружила Горбачеву в кинотеатре одного из торговых центров. По заявлению московской прокуратуры, жизни и здоровью фигуристки ничего не угрожает. 

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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24 комментария

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Мадина Уйгурова
Типичный спортс. Ждём статью через год: Люди, которые сутки искали фигуристку - где они сейчас?
+20
-1
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Как дела на заводе
Ответ Мадина Уйгурова
Типичный спортс. Ждём статью через год: Люди, которые сутки искали фигуристку - где они сейчас?
Люди, которые весь день обновляли инфу на спортс про фигуристку - где они сейчас? Почему уехали из России?))
+9
0
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Кирилл Эсаулов
фига поисковую операцию развернули. а когда у меня жена пропала и были подозрение на плохие вещи, мне никто не помог. полицаи привезли в участок, заставили написать заявление и сказали на этом их полномочия все. ни камеры посмотреть, ни что-то ещё сделать.
в итоге я потратил около 12 часов на самостоятельные поиски (нашел), озвониди полицаи уточнили как дела и не нашел ли я жену. когда я сказал, что нашел, но ей нужна мед.помощь, меня спросили:живая? я сказал да мне ответили "ну удачи тебе" и положили трубку.....
мдэ
+9
-1
+8
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Назар Игорь
Рискуя быть заплëванным любителями ФК, выскажу крамольную мысль - не вредно бы девочку за такое хотя бы в угол на полчасика поставить. Поставила на уши сотни людей, полицию, о бедных родителях и говорить нечего. Еë ищут, а она посещает кафешку, сидит в кино. Это эгоизм, и юный возраст не оправдание.
+12
-6
+6
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Anton Kortenko
когда решила устроить социальный детокс, а тебя тут же похоронили.
+6
-1
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Кирилл Эсаулов
Ответ Alex1104
Это ребенок, а жена - взрослая женщина. Развелся?
нет, не развлся. важное уточнение - у нее биполярка(о чем я сказал всем службам, до которых дозвонился) но посыл везде был: нет тела нет дела
+5
0
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Как дела на заводе
Когда закончились тексты про Федотова, Ротенберга и про поцелуй футболистки, то можно и разбавить день таким вот детективам, да?__)))
+4
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Anna
Ответ Buharoid
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Надеюсь, у вас нет детей
+4
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N-fox
Как это было? Это что кино, телесериал, бульварное чтиво? Этт живые люди, которым в данный момент нужен информационный покой, а не вот это все.
+2
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Adeen
Ответ Мадина Уйгурова
Типичный спортс. Ждём статью через год: Люди, которые сутки искали фигуристку - где они сейчас?
На спортс в ближайшее время должен появиться пользователь с ником "Кинотеатр Горбачёвой" и рассказывать о том как в нём её нашли.
+2
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Alex1104
Ответ Кирилл Эсаулов
фига поисковую операцию развернули. а когда у меня жена пропала и были подозрение на плохие вещи, мне никто не помог. полицаи привезли в участок, заставили написать заявление и сказали на этом их полномочия все. ни камеры посмотреть, ни что-то ещё сделать. в итоге я потратил около 12 часов на самостоятельные поиски (нашел), озвониди полицаи уточнили как дела и не нашел ли я жену. когда я сказал, что нашел, но ей нужна мед.помощь, меня спросили:живая? я сказал да мне ответили "ну удачи тебе" и положили трубку..... мдэ
Это ребенок, а жена - взрослая женщина.
Развелся?
+2
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voroninboris
Ответ Buharoid
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респект бате! видно, что слова с делом у него не расходились!
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voroninboris
Алина: устала от всего и пошла в кино
Sports.ru: опубликовал 29 новостей за сутки

призываю Sports.ru поделиться с Алиной заработком от полученного на пустом месте доп траффике, например, в виде абонемента в кинотеатр на полгода
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Татьяна Вересова
Надеюсь, те проблемы, которые привели ко всему этому, удастся решить
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bm9z9dpnwx
отвлекла от серьезной работы , 100+ полицейских , спасателей , и т д.
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Pazzo7
Опубликуйте комментарий Ильи Мэддисона лучше!
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Yuriy Chistyakov
Ответ Кирилл Эсаулов
нет, не развлся. важное уточнение - у нее биполярка(о чем я сказал всем службам, до которых дозвонился) но посыл везде был: нет тела нет дела
ЗНакомо, тоже бывал в такой ситации, держись!
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Adeen
Ответ Назар Игорь
Рискуя быть заплëванным любителями ФК, выскажу крамольную мысль - не вредно бы девочку за такое хотя бы в угол на полчасика поставить. Поставила на уши сотни людей, полицию, о бедных родителях и говорить нечего. Еë ищут, а она посещает кафешку, сидит в кино. Это эгоизм, и юный возраст не оправдание.
Игорь, ей 16 лет. Она уже дееспособна и ответственна по большей части прав гражданина.
Тут подняли охренеть какой шум и провели охренеть какую работу, хотя с момента "исчезновения" прошло намного меньше суток.
Тут надо провести тщательное обдумывание действий всех причастных и при каждой "потере" 16-летнего гражданина объявлять всегородскую тревогу через 10-15 часов отсутствия.
Пс: Миллион процентов даю, что всё это время она была на связи с кем-то и заходила в интернет, в соц.сети. а так же пользовалась картами и засветилась везде, где только можно.
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Sportsfan
Ответ Назар Игорь
Рискуя быть заплëванным любителями ФК, выскажу крамольную мысль - не вредно бы девочку за такое хотя бы в угол на полчасика поставить. Поставила на уши сотни людей, полицию, о бедных родителях и говорить нечего. Еë ищут, а она посещает кафешку, сидит в кино. Это эгоизм, и юный возраст не оправдание.
Вы будете заплеваны не любителями ФК, а людьми, которые эволюционировали из ваших средневековых устоев, научились читать книжки и общаться с детьми. Ее «бедные родители» сами сплавили ребенка и занимаются обустройством своей жизни. Конечно, у таких как вы всегда виноваты дети, а не ваше поведение и ваши методы воспитания.
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nina1212
Ответ Pazzo7
Опубликуйте комментарий Ильи Мэддисона лучше!
о том что ФК надо закрыть, а то потом фигуристки на Геликах ездят на красный свет?)
Гениальная мысль!
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Девушка Безимени
алеалеалЕна)
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