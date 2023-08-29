⚡ 16-летнюю фигуристку Алену Горбачеву почти сутки искали в Москве: главное о поисках

16-летняя фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве после суток отсутствия. Sports.ru рассказывает, как развивались события.

1. Около 13 часов стало известно, что Горбачева пропала. Накануне вечером она ушла с катка на «Чкалов Арене». Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

2. В 13.30 появилось сообщение, что на Покровской набережной обнаружили вещи Горбачевой. Позднее выяснилось, что информация преждевременная: на пляже оперативники нашли только носки – неизвестно, принадлежали ли они фигуристке.

3. «Чемпионат» сообщил, что Алина пропала после ссоры с тренером – фигуристка работает под руководством . Также появилась информация, что Горбачева хочет сменить тренера и может находиться у кого-то из друзей.

4. Следственный комитет начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки.

5. Прокуратура Москвы опубликовала видео с Горбачевой, уходящей с тренировки на «Чкалов Арене».

6. Бабушка Алины Горбачевой в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла». Она отметила, что тренер Федченко «три года запрещала Алине общаться» с родственниками.

7. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи Горбачевой.

7. К поиску фигуристки подключились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Принять участие в поисках решила и чемпионка России в танцах на льду .

8. Около 17 часов водолазы закончили работу по поиску Горбачевой в Москве-реке.

9. Хореограф Никита Михайлов, работающий с группой Софьи Федченко, заявил, что у Горбачевой и ее тренера не было никаких конфликтов.

10. В Москву из Краснодара отправился отец Алины Горбачевой, чтобы помочь искать дочь.

11. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки.

12. Около 20 часов прокуратура Москвы опубликовала видео с камеры наблюдения московского кафе на Волоколамском шоссе – в кадр попала Алина, видео было снято около 13 часов.

13. Около 22 часов полиция обнаружила Горбачеву в кинотеатре одного из торговых центров. По заявлению московской прокуратуры, жизни и здоровью фигуристки ничего не угрожает.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?