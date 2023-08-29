Вещи Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Вещи Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.

Горбачева пропала накануне около 19 часов вечера. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года.

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мистер бин
Пусть случиться чудо.
+109
-5
+104
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Ответ мистер бин
Пусть случиться чудо.
Самый верный комментарий в этой ситуации. Да, пусть случится чудо.
+54
-2
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кошка Матраскина
Боже, как страшно!
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Попова
Лишь бы не суицид
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Надеюсь, все обойдется.
Но не зря Корпи поднимала шум, дети под огромным давлением. А фидра ничего, никакой психологической поддержки, никакого контроля. Тренер всегда прав. Вот этот ужас - это обратная сторона медалек и рекордов.
+43
-12
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Ответ FUJIFILM
Комментарий скрыт
Мерзко
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Подробности пока не дают повода для оптимизма.
Но будем надеяться на лучшее. Алину ищут.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ AllaS
Хоть бы это был просто инсайт неверный . Ну неужели девочка пошла купаться в такое позднее время ! Удачных поисков живой и невредимой Алины🙏
Купаться в Москве сейчас очень холодно.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ AllaS
Хоть бы это был просто инсайт неверный . Ну неужели девочка пошла купаться в такое позднее время ! Удачных поисков живой и невредимой Алины🙏
Да люди в любое время не ходят купаться в Москву-реку
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anyen
Ответ Наталья Карлова
Комментарий удален пользователем
В статье написано, что она является одной из ученицы Тутберидзе. "Алина Горбачёва — одна из лучших фигуристок России. В прошлом году она стала чемпионкой России среди юниоров и заняла четвёртое место на юниорском чемпионате мира. Она также является ученицей знаменитого тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой выступают такие звёзды, как Алина Загитова и Анна Щербакова" (с).
Всё, что нужно знать о компетенции данного журналиста и издания.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
scorp19
Вещи это что ?
Куртка ? Телефон ? Трусы ? Коньки ? Рюкзак ? Или всё вместе взятое ? Как бы совершенно разная смысловая нагрузка получается от того что именно нашли, начиная от "бросила рюкзак и свалила к подруге" до "разделась догола и утопилась"
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Koiry
Господи, помилуй 😭
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кошка Матраскина
Ответ Lana74
"База" пишет, что пропала после ссоры с тренером
щас много чего понапишут...
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Кошмар, чё творится то...
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana74
"База" пишет, что пропала после ссоры с тренером
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Кагин
Ответ Слончик
Надеюсь, все обойдется. Но не зря Корпи поднимала шум, дети под огромным давлением. А фидра ничего, никакой психологической поддержки, никакого контроля. Тренер всегда прав. Вот этот ужас - это обратная сторона медалек и рекордов.
помню как на нугуманову тут в комментариях накинулись когда она про тренеров высказалась
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ксевитт Никкель
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Комментарий удален пользователем
Что-то адекватное не получилось написать?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ Наталья Карлова
Комментарий удален пользователем
интересно, кто ее заселил в отель без документов.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EmperorNazer
Какой ужас. Хоть бы все обошлось и Алину нашли целой и невредимой поскорее.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Алина, найдись здоровой!!! 🙏🙏🙏
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OxyK
Ответ scorp19
Вещи это что ? Куртка ? Телефон ? Трусы ? Коньки ? Рюкзак ? Или всё вместе взятое ? Как бы совершенно разная смысловая нагрузка получается от того что именно нашли, начиная от "бросила рюкзак и свалила к подруге" до "разделась догола и утопилась"
К сожалению, утопиться можно и не раздеваясь(((
Но надеюсь, что это не так и она просто... даже не знаю, что...
Не могу придумать безопасное для Алины обоснование, что ни одна камера не засекла ее, выходящей из парка...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
severyanka
Надеемся на хороший исход 🙏🙏🙏 прошу найдись солнышко 🙏🙏🙏
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
comewhatmay
:( Хоть бы обошлось.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вика Субботина
как же страшно. хоть бы нашлась живая и здоровая
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adams
Ответ Ягун Ягунини
"Её вещи нашли на пляже на Покровской набережной. У Горбачёвой при себе был рюкзак тёмно-синего цвета, в нём — паспорт, 20 тыс. рублей наличными, смартфон и планшет." https://www.championat.com/figureskating/news-5222039-gorbachyova-hotela-smenit-trenera-i-sejchas-mozhet-nahoditsya-u-kogo-to-iz-druzej.html Плохо дело((( Остаётся только надеяться на лучшее
Наверно это не самый хороший признак раз ценные вещи, включая деньги, оказались в сумке и не тронутыми.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий