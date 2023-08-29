Вещи Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.

Горбачева пропала накануне около 19 часов вечера. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года.