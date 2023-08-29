Вещи Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной
Вещи Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.
Горбачева пропала накануне около 19 часов вечера. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года.
Но не зря Корпи поднимала шум, дети под огромным давлением. А фидра ничего, никакой психологической поддержки, никакого контроля. Тренер всегда прав. Вот этот ужас - это обратная сторона медалек и рекордов.
Но будем надеяться на лучшее. Алину ищут.
Всё, что нужно знать о компетенции данного журналиста и издания.
Куртка ? Телефон ? Трусы ? Коньки ? Рюкзак ? Или всё вместе взятое ? Как бы совершенно разная смысловая нагрузка получается от того что именно нашли, начиная от "бросила рюкзак и свалила к подруге" до "разделась догола и утопилась"
Но надеюсь, что это не так и она просто... даже не знаю, что...
Не могу придумать безопасное для Алины обоснование, что ни одна камера не засекла ее, выходящей из парка...