Алина Горбачева найдена полицейскими в московском кинотеатре. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Установлено местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы. 

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров.

По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении. 

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что случилось?

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231 комментарий

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bona ulo
Ну вот, "бедная, несчастная, травмированная и т.п" девочка, а по факту уже 16-летняя девушка, настолько запугана поднявшимся шумом, что спокойно гуляет по кафе, торговым центрам и кинотеатрам. Пока куча людей стоит на ушах, ищут с собаками, водолазами, а родные и близкие пьют успокоительные.
Лично я до окончания школы и совершеннолетия посадил бы под домашний арест, чтобы только дом и школа, и никакого больше фк. Плюс обязательные посещения психолога.
+183
-77
+106
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U-hoho
Ответ FS.Nika1
Отличный исход этой ситуации. Но чувствую, что проблем у Алины теперь станет ещё больше ( Не стоило так себя вести.
А как стоило? Там вообще хрень какая-то - что с матерью не понятно, что с тренером - тем более. Человек все-таки не совсем взрослый, кто за нее ответственный - мать? А где она? Федченко? А она вообще ей кто?
Непростая ситуация. Всем - сил и здоровья.
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Дмитрий Бервинов
Ну и слава богу, все могло быть хуже
+93
-7
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FS.Nika1
Отличный исход этой ситуации.
Но чувствую, что проблем у Алины теперь станет ещё больше (
Не стоило так себя вести.
+83
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+74
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Серый
Самое главное - жива!
+57
-3
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shab71
Ребёнок детства захотел. Кафешку, киношку. Замучили тренировками...
+59
-6
+53
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DenSpM
Водолазы просто так искупались. Новостники весь день писали. Полиция тоже отработала без повода. Люди переживали.
И, вроде, по жопе уже поздно. Плохо, когда мозгов нет.
+61
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Лия Романова
слава богу, жива и здорова Алина!!🙏🏻 А вот теперь нужно серьезно разбираться, что там и с родителями, и с тренером, и с психологическим состоянием самого ребёнка
+37
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dom_kultury
Честно говоря, какое-то грустное ощущение от того, как человек может своими импульсивными и необдуманными поступками запустить изменение тектонических плит своей жизни - уже ничего не будет так, как раньше, уже ничего не будет, как вчера. Поддержка родным и тренеру, пережившим ужас, поддержка девочке справиться с тем, что впереди
+32
-1
+31
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Sportsfan
Ура! Надеюсь, все проблемы девочки решатся благополучно. Ей обязательно нужен психолог.
+34
-4
+30
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Мурад Сабиев
Нашли ее в кинотеатре, в руках с мороженным. Вот что делает ФК с детьми. Лишают детства и связи с семьей. В случае с ней-с 9 лет забирают с семьи и все время она живет с тренером, которую она считает даже ближе своей мамы.
Это нормально? Я думаю нет. Да, спорт требует жертв и тд и тп, но именно в ФК видны последствия этих жертв. Девочки терпят-терпят, терпят-терпят, а потом у них срывают башни и они делают необдуманные и глупые поступки. Одна сбежала, другая за год уходит от тренера к другому, а потом возвращается. Такие поступки делаются, так как у этих девочек было мало времени с родителями и семьей, не было нормального детства и нет личной жизни.
+36
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Игогор
Слава Богу!
+28
-3
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Юлия Ягунова
Как угробить карьеру за 24 часа..но жива и это хорошо..
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-7
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Кошка Матраскина
Расходимся, товарищи. Найдена, жива и слава богу. Но перенервничали достаточно, полдня на телефоне, в новостях. Остальное уже дело мамы и папы
+25
-2
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Sinson
Максимально нельзя ее сейчас осуждать, что делают недалекие комментаторы. Мы не знаем причин произошедшего, и уж точно Алина сама не ожидала такой шумихи, наверняка просто выключила телефон. Оставьте эту ситуацию, семья сама разберется. Ну и наши желтушние СМИ, как всегда, которые успели сделать обзвон и собрать все сплетни на страшной новости!
+26
-3
+23
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Guess The Song
Ответ bona ulo
Ну вот, "бедная, несчастная, травмированная и т.п" девочка, а по факту уже 16-летняя девушка, настолько запугана поднявшимся шумом, что спокойно гуляет по кафе, торговым центрам и кинотеатрам. Пока куча людей стоит на ушах, ищут с собаками, водолазами, а родные и близкие пьют успокоительные. Лично я до окончания школы и совершеннолетия посадил бы под домашний арест, чтобы только дом и школа, и никакого больше фк. Плюс обязательные посещения психолога.
Вы что? Наказание в качестве домашнего ареста или запрета разрушило бы ей психику вообще. Может, у неё сдали нервы, она же ещё подросток. Я думаю, что она ушла в кафе и в кино отвлечься от мыслей и проблем, о которых вы даже и не знаете. После такого нужно обнять, дать понять, что её любят и что нет осуждения, и отправить к психологу, обговорить проблемы. Никто не убегает из дома, если нет причин на это!
+29
-7
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Artemon1302
Ответ bona ulo
Ну вот, "бедная, несчастная, травмированная и т.п" девочка, а по факту уже 16-летняя девушка, настолько запугана поднявшимся шумом, что спокойно гуляет по кафе, торговым центрам и кинотеатрам. Пока куча людей стоит на ушах, ищут с собаками, водолазами, а родные и близкие пьют успокоительные. Лично я до окончания школы и совершеннолетия посадил бы под домашний арест, чтобы только дом и школа, и никакого больше фк. Плюс обязательные посещения психолога.
Тоже не разделяю жалости и снисходительности к такому поступку. Человеку очевидно всё равно, что весь город на ушах стоит, не говоря о родителях.
+31
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Iuliia Timofeyeva
Ну, тут однозначно нужен психолог и грамотная работа педагогов. Ситуация вышла из под контроля явно. Опека должна заняться этим и выяснить, что там в семье происходит, что ребенок сбегает с занятий, боится вернуться домой и где она, в конце концов, вообще проживает. Слава богу, что с ней не случилось какой-то беды.
+23
-2
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olvl
Это счастье. Представить страшно, что пережили близкие. Обвинять никого не нужно, ситуации разные бывают в жизни. Надеюсь, всё наладится у Алины.
+21
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Badinoko
Сегодня прочитал новость о пропаже- хотя совсем до этого не знал эту девочку- но переживал и как-то даже взгрустнул, очень обрадовался новости , что ее нашли! Дай Бог, чтоб все дети домой возвращались!
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Katerina Sunny
Вот и пусть с Алиной пообщается психолог.
+16
-2
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mtoo
Ответ bona ulo
Ну вот, "бедная, несчастная, травмированная и т.п" девочка, а по факту уже 16-летняя девушка, настолько запугана поднявшимся шумом, что спокойно гуляет по кафе, торговым центрам и кинотеатрам. Пока куча людей стоит на ушах, ищут с собаками, водолазами, а родные и близкие пьют успокоительные. Лично я до окончания школы и совершеннолетия посадил бы под домашний арест, чтобы только дом и школа, и никакого больше фк. Плюс обязательные посещения психолога.
Соглашусь
+27
-14
+13
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окосевший йагупоп
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ну, тут однозначно нужен психолог и грамотная работа педагогов. Ситуация вышла из под контроля явно. Опека должна заняться этим и выяснить, что там в семье происходит, что ребенок сбегает с занятий, боится вернуться домой и где она, в конце концов, вообще проживает. Слава богу, что с ней не случилось какой-то беды.
блин, да какой ребенок? девке 16 лет, я в этом возрасте уже один без родителей в другом городе жил, учился и себе на жизнь подрабатывать успевал.
+17
-4
+13
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Darkhan Darkhan
Алина спасибо что жива и здорова, родители тебя любят
+18
-5
+13
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Ягун Ягунини
Ну и хорошо, коли так.
+12
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