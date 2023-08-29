Установлено местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров.

По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что случилось?