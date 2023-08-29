Алина Горбачева найдена полицейскими в московском кинотеатре. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает
Установлено местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.
Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.
«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров.
По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что случилось?
Лично я до окончания школы и совершеннолетия посадил бы под домашний арест, чтобы только дом и школа, и никакого больше фк. Плюс обязательные посещения психолога.
Непростая ситуация. Всем - сил и здоровья.
Но чувствую, что проблем у Алины теперь станет ещё больше (
Не стоило так себя вести.
И, вроде, по жопе уже поздно. Плохо, когда мозгов нет.
Это нормально? Я думаю нет. Да, спорт требует жертв и тд и тп, но именно в ФК видны последствия этих жертв. Девочки терпят-терпят, терпят-терпят, а потом у них срывают башни и они делают необдуманные и глупые поступки. Одна сбежала, другая за год уходит от тренера к другому, а потом возвращается. Такие поступки делаются, так как у этих девочек было мало времени с родителями и семьей, не было нормального детства и нет личной жизни.