Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей («Чемпионат»)

Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, между тренером Алины Софьей Федченко и мамой фигуристки был конфликт на фоне того, что наставник забрала девочку у мамы в девять лет.

переписывалась с подружкой незадолго до пропажи. Ничего подозрительного та не заметила. Фигуристка сообщила, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила.

16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Позже вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.

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