Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей («Чемпионат»)

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, между тренером Алины Софьей Федченко и мамой фигуристки был конфликт на фоне того, что наставник забрала девочку у мамы в девять лет.

Горбачева переписывалась с подружкой незадолго до пропажи. Ничего подозрительного та не заметила. Фигуристка сообщила, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила.

16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Позже вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.

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110 комментариев

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Лия Романова
без вещей и телефона у друзей? Не попав в обзор после парка ни одной из многочисленных камер Москвы?
на самом деле хорошо если так, хочется надеяться на лучшее
+104
0
+104
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Анна Лисина
Бросив рюкзак с деньгами и телефоном? Ну дай Бог, если так.
+55
-2
+53
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Jessi
А друзья совсем отбитые, прячут у себя Алину? Нормальные люди должны матери сообщить в первую очередь
+47
-3
+44
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anyen
Ответ АннаФ
Никакой ссоры там не было. Мама не хотела заниматься дочерью, тогда Алина попросила тренера забрать её к себе. Алина наоборот говорила, что с мамой плохо общается. Зачем все переворачивать.?! Теперь якобы мать хорошая, а тренер во всем виновата. Капец. И откуда инфа про смену тренера?
Вот очень интересно, как быстро начались набросы на тренера и попытки выставить её плохой. И где доказательства, что Алина хотела сменить тренера? Одни домыслы и сплетни пока.
+53
-10
+43
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АннаФ
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Никакой ссоры там не было. Мама не хотела заниматься дочерью, тогда Алина попросила тренера забрать её к себе. Алина наоборот говорила, что с мамой плохо общается. Зачем все переворачивать.?! Теперь якобы мать хорошая, а тренер во всем виновата. Капец.
И откуда инфа про смену тренера?
+62
-22
+40
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d5jgrjy4zc
Как только вся информация откроется и подтвердится, надеюсь, и тренер, и родители, и Алина подадут в суд на каждый источник СМИ, обливший грязью их, их взаимоотношения, в том числе внутри спорта.
Совсем с ума сошли, хайповать на пропаже 16-летнего ребенка. Мир фк разбалован сильными детьми: то защищенное лицо раскрывают с потрохами, то пропавшего ребенка выставляют истеричкой.
+44
-9
+35
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Maria N
Ответ Анна Лисина
Бросив рюкзак с деньгами и телефоном? Ну дай Бог, если так.
Комментарий "источника" звучит так, будто они просто узнали "что наставник забрала девочку у мамы в девять лет" и решили на этом хайпануть, а не что реально что-то новое узнали.
+33
0
+33
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MARG-la
Ответ Анна Лисина
Бросив рюкзак с деньгами и телефоном? Ну дай Бог, если так.
Если грабители, то деньги и телефон забрали бы. Остальные варианты хуже. Версия про друзей при таком раскладе не выдерживает никакой критики.
+28
-1
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Ярик01
У друзей, оставив рюкзак с телефоном и 20к наличными
Подростков не оторвешь от телефона, это часть руки и деньги всегда нужны
+27
-1
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Katerina Sunny
Подружка, если с мозгами, не будет скрывать. Пусть найдётся, а со взрослыми потом будут разбираться.
+24
-2
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Ромашка17
Хорошо, если б у друзей, но тревожит тот факт, что ее вещи нашли на улице без нее самой. Не похоже это на поход к друзьям.
+18
0
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Marya Y
Мрак какой. Надеюсь, с Алиной всё в порядке и всё окажется шуткой обидевшегося подростка. Лишь бы нашлась, всё остальное сейчас не актуально.
+19
-1
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Лия Романова
без вещей и телефона у друзей? Не попав в обзор после парка ни одной из многочисленных камер Москвы? на самом деле хорошо если так, хочется надеяться на лучшее
Это и пугает, что без телефона и не видно на камерах. Не думаю, что 16 девочка настолько подготовилась к своей пропаже, что смогла обхитрить все камеры.
Надеюсь её где то обнаружат выходящей из парка, может с других входов/выходов
+19
-3
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Jessi
Ответ АннаФ
Никакой ссоры там не было. Мама не хотела заниматься дочерью, тогда Алина попросила тренера забрать её к себе. Алина наоборот говорила, что с мамой плохо общается. Зачем все переворачивать.?! Теперь якобы мать хорошая, а тренер во всем виновата. Капец. И откуда инфа про смену тренера?
Пишут, что недавно переехала от тренера. К матери или нет, не знаю
+19
-3
+16
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На Пекин
Ответ Jessi
А друзья совсем отбитые, прячут у себя Алину? Нормальные люди должны матери сообщить в первую очередь
Подростки, одно слово. Пусть это будут издержки возраста.
+17
-2
+15
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Olga Tchistyakov
Прямо насиильно забрала,Значит мамаша виновата,не хотела бы и не отдавала.
+22
-10
+12
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Анна Лисина
Ответ Мистер Уайт
Федченко забрала девочку у мамы в девять лет. А что, так можно?
Можно, но если мама будет не против. Просто так забрать ее конечно она не могла.
+12
-1
+11
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Maria N
Ответ anyen
Вот очень интересно, как быстро начались набросы на тренера и попытки выставить её плохой. И где доказательства, что Алина хотела сменить тренера? Одни домыслы и сплетни пока.
Ну так это позволяет сделать новость более скандальной. На Костомарове хайповали, и тут не побрезгуют.
+12
-1
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Karina kolesnikova
Близким Алины терпения и выдержки! Продолжаю надеяться, что Алина найдется живой и здоровой.
+11
0
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GialloVerde
Baza: Вещами, обнаруженными на берегу Москвы-реки оказались чьи-то носки.

Принадлежат ли они фигуристке, пока неизвестно. Никаких других вещей обнаружено не было.
+11
0
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На Пекин
Ответ На Пекин
Подростки, одно слово. Пусть это будут издержки возраста.
И все закончится хорошо
+10
0
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Даша Лавренова
Ответ Лия Романова
без вещей и телефона у друзей? Не попав в обзор после парка ни одной из многочисленных камер Москвы? на самом деле хорошо если так, хочется надеяться на лучшее
Из Базы:
Вещами, обнаруженными на берегу Москвы-реки оказались чьи-то носки.
Принадлежат ли они фигуристке, пока неизвестно. Никаких других вещей обнаружено не было.
+10
0
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Orange carrot
Да хоть у кого, лишь бы все нормально было.
А потом уже разборки устраивать.
+10
0
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asusp527
Здесь всё было и есть НЕНОРМАЛЬНО. А потому возможно ВСЁ.
+16
-6
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Бред.Если маман не устраивало,что дочь живёт с тренером,то могла давно уже её забрать.Что значит забрала у мамы 9-летнего ребёнка?Федченко самой тогда 20 с хвостиком всего было.Никто никого силой не удерживал,скорее всего.Матери было удобно,что дочь живёт в рядом с катком,под присмотром тренера.Возможно,потом произошёл какой-то конфликт,например,на фоне того,что дочь отдалилась от матери,и тут мать дала заднюю.
+18
-9
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