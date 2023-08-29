Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей («Чемпионат»)
Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
По данным источника, между тренером Алины Софьей Федченко и мамой фигуристки был конфликт на фоне того, что наставник забрала девочку у мамы в девять лет.
Горбачева переписывалась с подружкой незадолго до пропажи. Ничего подозрительного та не заметила. Фигуристка сообщила, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила.
16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Позже вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.
Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко
на самом деле хорошо если так, хочется надеяться на лучшее
И откуда инфа про смену тренера?
Совсем с ума сошли, хайповать на пропаже 16-летнего ребенка. Мир фк разбалован сильными детьми: то защищенное лицо раскрывают с потрохами, то пропавшего ребенка выставляют истеричкой.
Подростков не оторвешь от телефона, это часть руки и деньги всегда нужны
Надеюсь её где то обнаружат выходящей из парка, может с других входов/выходов
Принадлежат ли они фигуристке, пока неизвестно. Никаких других вещей обнаружено не было.
Вещами, обнаруженными на берегу Москвы-реки оказались чьи-то носки.
Принадлежат ли они фигуристке, пока неизвестно. Никаких других вещей обнаружено не было.
А потом уже разборки устраивать.